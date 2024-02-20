Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de otelde yangın Kadıköy'de otelde yangın 20 Şubat 2024 Salı Saat: 20:25 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 20:25 Kadıköy'de bir otelde ısıtıcı arızasından dolayı yangın çıktı. Otelin bir kısmını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d4e08f077ae6a7fa01c143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı