Kadıköy'de otelde yangın

Kadıköy'de bir otelde ısıtıcı arızasından dolayı yangın çıktı. Otelin bir kısmını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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