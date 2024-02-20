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Kadıköy'de otelde yangın

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Kadıköy'de bir otelde ısıtıcı arızasından dolayı yangın çıktı. Otelin bir kısmını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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