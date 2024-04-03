  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kadın cinayeti zanlısından kan donduran savunma

Kadın cinayeti zanlısından kan donduran savunma

Konya'da cansız bedeni evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı sevgilisi mahkemedeki savunmasında "kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasında yeni gözaltılar
29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasında yeni gözaltılar
İşçi servisi, askeri personel taşıyan servise çarptı: Yaralılar var!
İşçi servisi, askeri personel taşıyan servise çarptı: Yaralılar var!
Bilim insanlarından ''yapay güneş'' rekoru
Bilim insanlarından ''yapay güneş'' rekoru
Tetikçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Tetikçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim''
CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim''
AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler
AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler
Psikopat komşu mermi yağdırdı
Psikopat komşu mermi yağdırdı
Dursun Özbek: Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum
Dursun Özbek: Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum