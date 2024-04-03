Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın cinayeti zanlısından kan donduran savunma Kadın cinayeti zanlısından kan donduran savunma 03 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 11:35 Konya'da cansız bedeni evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı sevgilisi mahkemedeki savunmasında "kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660d14e332d49243080fb8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasında yeni gözaltılar İşçi servisi, askeri personel taşıyan servise çarptı: Yaralılar var! Bilim insanlarından ''yapay güneş'' rekoru Tetikçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim'' AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler Psikopat komşu mermi yağdırdı Dursun Özbek: Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum