Kadın cinayeti zanlısından kan donduran savunma

Konya'da cansız bedeni evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı sevgilisi mahkemedeki savunmasında "kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti" dedi.

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