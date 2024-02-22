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  4. Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü

Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü

Reuters haber ajansı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden önce gökyüzünde oluşan parlak ışığın nedenini açıkladı

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