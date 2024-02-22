Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 16:50 Reuters haber ajansı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden önce gökyüzünde oluşan parlak ışığın nedenini açıkladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d751358619e1e263030cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ara - bul - yok et! Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe ''Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm'' 10 ilde ''sapık'' operasyonu: Çocukların müstehcen görüntülerini satışa çıkardılar Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Antalya sahillerinde tedirgin eden görüntü! Sakın temas etmeyin MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı