Anasayfa Video Galeriler Gündem Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 07:30 Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6621f36b1d816f08690447b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti Zorlu Holding binasına silahlı saldırı Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü