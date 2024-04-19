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  4. Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı

Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

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