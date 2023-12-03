Anasayfa Video Galeriler Gündem Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:00 Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 zanlı suçüstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656cde6b8ee9ccd97a06e583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı Düğün konvoyu demeye bin şahit lazım: Yolu kesip silahları peş peşe ateşlediler Cem Davran’ın ''Cumhuriyet'' çıkışı gündeme damgasını vurdu Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet Yakışıklı Güvenlik ve Xorto hayranlarıyla buluştu, ortalık karıştı! Boks maçını aratmayan kavga kamerada Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi