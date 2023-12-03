Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 zanlı suçüstü yakalandı.

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