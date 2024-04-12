Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor

İklim değişikliğiyle sel ve heyelanlar başta olmak üzere doğal afetlerin artış gösterdiği Karadeniz Bölgesi’nde ormansızlaşmanın yanı sıra orman yangınları ciddi sorun haline geldi.

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