Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:40 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 11:40 İklim değişikliğiyle sel ve heyelanlar başta olmak üzere doğal afetlerin artış gösterdiği Karadeniz Bölgesi’nde ormansızlaşmanın yanı sıra orman yangınları ciddi sorun haline geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618f38aad7343ad8f0fc063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşecek Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar