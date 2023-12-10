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  4. Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var

Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var

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Şanlıurfa'da birbirlerini şikayet etmek için karakola giden 2 grup arasında karakol önünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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