Anasayfa Video Galeriler Gündem Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:40 Güncelleme: 10 Aralık 2023 Pazar 22:40 Şanlıurfa'da birbirlerini şikayet etmek için karakola giden 2 grup arasında karakol önünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576143c0e9cf865fb0f9443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var! İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi Marmara'daki deprem sonrasında endişe yaratan görüntü Antalya'da ölüm kalım müdahalesi saniye saniye kamerada Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi İstanbul'da konut mağdurları sokakta: 11 yıldır evlerini bekliyorlar Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar