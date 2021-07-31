Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm 31 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 12:07 Artvin'in Şavşat ilçesinde, dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan düşerek ölen 71 yaşındaki kadının ölüm anı damadının elindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610512eb82889d5cdf2f9497" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti THK'nın yangın söndürme uçaklarının Teknofest'teki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da korkutan yangın Manavgat’ta alevlerin arasında ölüm yolculuğu kamerada Tuğba Özay'ın çiftliğinde hasar olmadığı ortaya çıktı Kız çocuğuna saldıran hırsıza meydan dayağı kamerada Konya'da 7 kişinin katledildiği olayın nedeni ortaya çıktı! Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada ''Cumhurbaşkanımızın talimatından sıkıldık''