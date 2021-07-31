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  4. Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm

Kayınvalidesinin uçurumdan uçuşunu böyle çekti! Korkunç ölüm

Artvin'in Şavşat ilçesinde, dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan düşerek ölen 71 yaşındaki kadının ölüm anı damadının elindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

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