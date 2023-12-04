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Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu

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Eskişehir'de kayıp olarak aranan 22 ve 24 yaşlarındaki iki genç geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

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