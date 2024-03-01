Anasayfa Video Galeriler Gündem Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı 01 Mart 2024 Cuma Saat: 08:10 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 08:10 Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte bir taraftarın saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1634ac81c753db90f8d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı Bakan Yerlikaya duyurdu; bir organize suç örgütü daha çökertildi İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı