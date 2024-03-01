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Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı

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Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte bir taraftarın saldırısına uğradı.

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