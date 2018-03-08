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  3. 08 Mart 2018 14:56

Keskin nişancı teröristin vurulduğu anlar kamerada

Cinderes'teki operasyonda YGP'li keskin nişancı teröristin vurulma anı kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
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