Anasayfa Video Galeriler Gündem Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 13:10 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 13:10 Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661908a50eefa3dba307cee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşecek Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar