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  4. Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada

Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada

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Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

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