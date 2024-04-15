Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı stüdyoyu terk etmesi şaşkınlık yarattı.

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