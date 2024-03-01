Anasayfa Video Galeriler Gündem Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar 01 Mart 2024 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 17:50 Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar denizin keyfini çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1eb4521a620e2c90231e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında olay iddialar ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Türk profesör ''kadınların ilgilenmediği tek uğraş'' diyerek anlattı O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada ''Kadına sapıkça şiddete'' örnek olacak görülmemiş sapıklık