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  4. Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar

Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar

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Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar denizin keyfini çıkardı.

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