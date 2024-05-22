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  4. Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada

Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada

Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu.

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