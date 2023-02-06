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  4. Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu

Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu

Depremin vurduğu Gaziantep'te artçı sarsıntılar sonrası 10 katlı bir bina yıkıldı.

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