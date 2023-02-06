Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 14:10 Depremin vurduğu Gaziantep'te artçı sarsıntılar sonrası 10 katlı bir bina yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e0e020e637bd20b32f52f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı Adana'da 17 ve 13 katlı iki bina yıkıldı Erdoğan açıkladı: 912 ölü, 5 bin 385 yaralı var! İstanbul'da dev gemi karaya oturdu İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Korkutan manzara Depremde havalimanının pisti yarıldı İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi, trafik felç Volkan Demirel yardım isterken gözyaşlarına boğuldu