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Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kreş ve gündüz bakımevinde 2 öğretmenin çocuklara defalarca uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

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