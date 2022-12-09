Anasayfa Video Galeriler Gündem Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:59 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kreş ve gündüz bakımevinde 2 öğretmenin çocuklara defalarca uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393312fab097e7102163fb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti Firari FETÖ’cü böyle yakalandı ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı