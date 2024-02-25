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  4. Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı

Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı

Kuyumcular, son dönemde piyasaya sürülen düşük ayarlı altınlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bu altınların değerinin 250 TL ile 500 TL civarında daha düşük olduğu belirtildi. Peki düşük ayarlı altın nasıl ayırt edilir?

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