Anasayfa Video Galeriler Gündem Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 14:30 Kuyumcular, son dönemde piyasaya sürülen düşük ayarlı altınlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bu altınların değerinin 250 TL ile 500 TL civarında daha düşük olduğu belirtildi. Peki düşük ayarlı altın nasıl ayırt edilir? Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db24e11cf06965a601f393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sondaj kuyusundan çıkan gaz merak uyandırdı Turistik ilçede şok manzara! Yüzlercesi kıyıya vurdu Maden şirketine bakanlık izin verdi; mahkeme ''dur'' dedi! Baba ile engelli oğluna silahlı saldırı kamerada Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi