Anasayfa Video Galeriler Gündem Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:57 Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 300 metrekarelik serada rokadan ıspanağa, maruldan turpa kadar birçok sebze yetiştiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644791019b9ee6b8c02f623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz