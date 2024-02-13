Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var

Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.

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