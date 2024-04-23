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Lunaparkta feci kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

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