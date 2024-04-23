Anasayfa Video Galeriler Gündem Lunaparkta feci kaza Lunaparkta feci kaza 23 Nisan 2024 Salı Saat: 08:00 Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627407766fc438cdc00f223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''