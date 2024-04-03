Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem 03 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 11:20 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660d115da165d1dbc00dde73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasında yeni gözaltılar İşçi servisi, askeri personel taşıyan servise çarptı: Yaralılar var! Bilim insanlarından ''yapay güneş'' rekoru Tetikçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim'' AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler Psikopat komşu mermi yağdırdı Dursun Özbek: Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum Hakkari'de Van protestoları: Çok sayıda gözaltı var