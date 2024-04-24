Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor

Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep patladı. Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, ''Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize 'Kesim yok' deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü, o da oldu zaten. Tavuğa talep çok; fakat...

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