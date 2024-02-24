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  4. Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır''

Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır''

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Göreve gelir gelmez rozetini çıkarıp, kimseyi ayırmadan Ankara’nın bütün ilçe, köy ve mahallelerine eşit hizmet uyguladıklarını vurgulayan Yavaş, “Belediyenin içinde benim fotoğrafımı asmak yasak. Herkes asacaksa Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kendi ailesinin fotoğrafını assın dedik”...

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