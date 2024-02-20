  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil!
Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz''
Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz''
Kadıköy'de otelde yangın
Kadıköy'de otelde yangın
Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda
Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda
Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada
Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada
İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada
İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu
İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu
Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor
Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor