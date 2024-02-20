Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı 20 Şubat 2024 Salı Saat: 22:30 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d4fddd834ea26fac07d003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz'' Kadıköy'de otelde yangın Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor