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  4. Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu

Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu

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İstanbul'un Avcılar ilçesi sahilinde caretta caretta olarak bilinen İribaş deniz kaplumbağası cansız halde bulundu.

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