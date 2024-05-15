Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:37 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:37 İstanbul'un Avcılar ilçesi sahilinde caretta caretta olarak bilinen İribaş deniz kaplumbağası cansız halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66447430c66ab22aa50166d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz