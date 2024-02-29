Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 12:05 Güncelleme: 29 Şubat 2024 Perşembe 12:05 Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde denizde görülen mavi ışık merak konusu oldu. Uzmanlar, nadir görülen doğa olayının sebebini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e048f76e0570f3d70b3f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Çorlu tren faciası davası yine ertelendi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı İstanbul'da uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar