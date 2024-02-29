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  4. Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı

Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde denizde görülen mavi ışık merak konusu oldu. Uzmanlar, nadir görülen doğa olayının sebebini açıkladı.

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