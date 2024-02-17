Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:44 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:46 Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d0aaa768993423290ea450" allowfullscreen></iframe> Etiketler marmara denizi batan gemi Mürettebat BENZER VİDEOLAR Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi 2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site