  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:

Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sitene Ekle

Etiketler marmara denizi batan gemi Mürettebat
BENZER VİDEOLAR
Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak
Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak
Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti
Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı
Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada
Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor
2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor
Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar
Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar
İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site
İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site