Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 11:41 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:41 Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda dengesini kaybeden genç raylara düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, seferlerde aksama yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6651a420d97941ceb907dae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi Yargı dizisi final yapıyor Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı