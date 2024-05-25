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Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay

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Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda dengesini kaybeden genç raylara düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, seferlerde aksama yaşandı.

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