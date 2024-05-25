Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay

Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı

Anadolu parsı ve sırtlan Şırnak'ta yüz yüze geldi

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki...