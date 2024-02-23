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Marmara'yı sallayan deprem kamerada

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

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