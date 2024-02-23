Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara'yı sallayan deprem kamerada Marmara'yı sallayan deprem kamerada 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 17:20 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 17:20 Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d8a9c1e45e41503b080403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'dan İmamoğlu'na ''650 bin konut'' yanıtı Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem İstanbul'da vahşet! 3 kadın katledildi MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi! İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak 65 binayı etkileyen heyelan sonrasında endişelendiren görüntü Yerel seçimlerde 6 erkek adaya karşı tek kadın aday ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı 23 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var