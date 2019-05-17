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  3. 17 Mayıs 2019 13:09

Meryem Uzerli'den ikinci transparan şov

Meryem Uzerli, tercih ettiği kıyafetlerle 72 Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu. Önce arka tarafı transparan bir kıyafetle festivale katılan Uzerli bu sefer de ön tarafı transparan kıyafetiyle ilgileri üzerine çekti.

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