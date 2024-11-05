Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu 05 Kasım 2024 Salı Saat: 10:16 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 10:16 İstanbul'da DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729c64d2d9ae7b0170960b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar Adres sorma kavgasında başından vurulan kurye; ölü taklidi yaparak kurtuldum Ankara'da'da iki servis minibüsü çarpıştı Misafirliğe geldiği evde, yanarak hayatını kaybetti İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı