Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı 05 Kasım 2024 Salı Saat: 10:27 İstanbul Arnavutköy'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 44 yaşındaki iş insanı cinayete kurban gittiği belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729c8d39b770f87280884f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar Adres sorma kavgasında başından vurulan kurye; ölü taklidi yaparak kurtuldum Ankara'da'da iki servis minibüsü çarpıştı Misafirliğe geldiği evde, yanarak hayatını kaybetti İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi