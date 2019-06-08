  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Haziran 2019 11:20

Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı damga vurdu

Dün akşam Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in düğünü sonrası yapılan partiye katılan Acun Ilıcalı'nın dansı sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı kendi düğününde dans etmemiş ve olay olmuştu.

Video Galeri
Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi
Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Hindistan’da okulda yangın: 2’si çocuk, 3 ölü
Hindistan’da okulda yangın: 2’si çocuk, 3 ölü
Video Galeri
Sarıyer’de ilginç kaza kamerada
Sarıyer’de ilginç kaza kamerada
Video Galeri
100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı
100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı
Video Galeri
İstanbul’da polis helikopteriyle bayram dönüşü trafik denetimi
İstanbul’da polis helikopteriyle bayram dönüşü trafik denetimi
Video Galeri
Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokakta
Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a karşı sokakta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM