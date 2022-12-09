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Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler

Korku filmlerini aratmayan olay Dominik’te yaşandı. Bundan 10 yıl önce hayatını kaybederek defnedilen bir kadının cansız bedenini mezarından çıkarıp, beyaz bir gecelik giydirerek sokak sokak dolaştırdılar.

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