Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:59 Korku filmlerini aratmayan olay Dominik’te yaşandı. Bundan 10 yıl önce hayatını kaybederek defnedilen bir kadının cansız bedenini mezarından çıkarıp, beyaz bir gecelik giydirerek sokak sokak dolaştırdılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393312eab097e7102163faf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti Firari FETÖ’cü böyle yakalandı ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı