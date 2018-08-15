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  3. 15 Ağustos 2018 17:49

MHP'li milletvekilinden iPhone'a tekme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulamasına destek verdi ve iPhone marka telefonu ayağının altında ezerek kırdı.

Bilgin Pro
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