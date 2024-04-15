Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP'nin yeni A Takımı belli oldu MHP'nin yeni A Takımı belli oldu 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 16:15 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661d2883cd4e4a03d50afe93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TPAO bir ilde daha petrol arayacak İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Polisim dedi 4 milyon TL'yi cebe indirdi Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum Kadıköy’de Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının heykelleri kaldırıldı Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı Ormandan toplayıp, 600 TL'ye satıyorlar Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği