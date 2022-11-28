Anasayfa Video Galeriler Gündem Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü! Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü! 28 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 22:30 Güncelleme: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:30 Sosyal medyada yayılan dev yemek akımına çiğ köfte de eklenti. Bir TikTok kullanıcısı oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine damacana ile zeytinyağı döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63850c5dfc6bb308e225ddb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pençe Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı Şarkıcı Sıla'nın babası vefat etti Su yükleme makinesi arıza yapınca... Sosyal medyayı sallayan olay! İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu polemiği iddialarına yanıt Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi Altılı Masa ''Şimdi Demokrasi Zamanı'' tanıtım filmini yayınladı Fabrikada büyük yangın! Dumanlar şehrin her yerinden görüldü BBP lideri Destici asgari ücret zammı için rakam verdi