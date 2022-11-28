Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü!

Sosyal medyada yayılan dev yemek akımına çiğ köfte de eklenti. Bir TikTok kullanıcısı oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine damacana ile zeytinyağı döktü.

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