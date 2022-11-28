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  4. Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü!

Milyonlarca kez izlendi: Oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine zeytin yağı döktü!

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Sosyal medyada yayılan dev yemek akımına çiğ köfte de eklenti. Bir TikTok kullanıcısı oda dolusu çiğ köfte yapıp üzerine damacana ile zeytinyağı döktü.

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