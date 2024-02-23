Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi! MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi! 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 14:15 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 14:15 MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d87e696f418178f50217b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak 65 binayı etkileyen heyelan sonrasında endişelendiren görüntü Yerel seçimlerde 6 erkek adaya karşı tek kadın aday ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı 23 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı İstanbul'da eşi ve çocuklarının önünde meydan dayağı kamerada Köpek sahiplenme davasında emsal karar