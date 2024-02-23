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  4. MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi!

MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi!

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl'ı Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakaladı.

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