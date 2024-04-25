Anasayfa Video Galeriler Gündem MİT'in istihbaratıyla 2 DEAŞ'lı yakalandı MİT'in istihbaratıyla 2 DEAŞ'lı yakalandı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:30 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 17:30 MİT’in sağladığı istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat Alanı’nda 2 DEAŞ’lı sözde sorumluyu yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a691b32ad54527507bf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yol çöktü; araçları yuttu Ankara'da sanayi bölgesinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Evlilik hazırlığı yapanlara beyaz eşya uyarısı: ''Bir an evvel alın'' 10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı 23 Nisan gösterilerinde çocuklara tekme TCMB kritik faiz kararını açıkladı Korhan Berzeg için kadavra köpekleri devrede Hürjet, 1 yılda 50 sorti uçuş yaptı