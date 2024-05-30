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  4. MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı

MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı

Yoga eğitiminin, MS hastalarının üzerinde solunum fonksiyon kapasitelerini geliştirdiği ispatlandı.

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