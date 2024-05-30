Anasayfa Video Galeriler Gündem MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:01 Yoga eğitiminin, MS hastalarının üzerinde solunum fonksiyon kapasitelerini geliştirdiği ispatlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66583244724280b3600ed423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada İstanbul'da yangın can aldı Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor Mersin-Kıbrıs arası seyahat 1.5 saate düşüyor