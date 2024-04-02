Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da korkutan deprem Muğla'da korkutan deprem 02 Nisan 2024 Salı Saat: 17:06 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 17:06 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660c10d11b50c4cd2c0c6c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı AK Parti'den erken seçim açıklaması AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi!