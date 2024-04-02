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Muğla'da korkutan deprem

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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