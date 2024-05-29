Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 13:51 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:51 Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665708a2ca29045b5f07ef3b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik'' Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı Herkes altına bakarken asıl kazandıran gümüş oldu