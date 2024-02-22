Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''Afetlere Dirençli'' bir İstanbul vaat ediyoruz Murat Kurum: ''Afetlere Dirençli'' bir İstanbul vaat ediyoruz 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 17:40 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da düzenlenen 5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşümü Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d75ced6fa499710b0d1113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü Ara - bul - yok et! Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe ''Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm'' 10 ilde ''sapık'' operasyonu: Çocukların müstehcen görüntülerini satışa çıkardılar Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Antalya sahillerinde tedirgin eden görüntü! Sakın temas etmeyin MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı