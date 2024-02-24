Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var'' Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var'' 24 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 20:00 Güncelleme: 24 Şubat 2024 Cumartesi 20:00 AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65da20b6b30d3f9c5103cf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ''aynı adrese ihale'' savunması Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır'' İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı Hurdacının bulduğu kemikler, ortadan kaybolan kadın katiline ait çıktı ''UFO gören masum köylü'' gerçek oldu... Drone şakası böyle bitti İstanbul'da AVM'de yangın paniği Pamuk şeker 11 öğrenciyi hastanelik etti Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı