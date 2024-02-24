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  4. Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var''

Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var''

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi.

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