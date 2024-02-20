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  4. Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz''

Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz''

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında "İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz" dedi.

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