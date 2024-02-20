Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz'' Murat Kurum: ''İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz'' 20 Şubat 2024 Salı Saat: 22:15 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 22:15 AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında "İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d4fa6a6ba615f1910bb073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Kadıköy'de otelde yangın Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor