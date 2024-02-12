Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz' Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz' 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 19:30 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında kimseyi haksız yere işten çıkarmayacaklarını ve ötekileştirmeyeceklerini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca47acd42ffda1910d6793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor