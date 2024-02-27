Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız 27 Şubat 2024 Salı Saat: 17:35 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 17:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’daki ulaşım çilesinin çözümü için ''Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı''nı gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddf33f64d554c7f40bab53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede! Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası Çanakkale'de deprem anı kamerada İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor