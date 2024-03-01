Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi.

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