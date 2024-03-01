Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi 01 Mart 2024 Cuma Saat: 15:30 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 15:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında futbolcular ve sanat camiası ile bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1ca8206d7a2265f0ab673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında olay iddialar ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Türk profesör ''kadınların ilgilenmediği tek uğraş'' diyerek anlattı O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada ''Kadına sapıkça şiddete'' örnek olacak görülmemiş sapıklık İnci Taneleri tüm reyting kategorilerinde birinci oldu İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada