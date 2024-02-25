Anasayfa Video Galeriler Gündem Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 14:10 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Netanyahu'yu protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında 21 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db202d7589f056100f0953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sondaj kuyusundan çıkan gaz merak uyandırdı Turistik ilçede şok manzara! Yüzlercesi kıyıya vurdu Maden şirketine bakanlık izin verdi; mahkeme ''dur'' dedi! Baba ile engelli oğluna silahlı saldırı kamerada Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi